Templos são regularizados

Com o governador Ibaneis isolado por conta da Covid, coube ao vice Paco Britto entregar 22 escrituras de regularização fundiária de terrenos ocupados por templos religiosos e entidades assistenciais.

Com esses, chegam a 287 os títulos entregues no primeiro mandato do governador Ibaneis Rocha. Outros 38 certificados devem ser entregues no próximo ano, fechando assim a meta de 300 terrenos regularizados.

E houve uma curiosidade adicional. No meio de todos os pastores, foi entregue o título para a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural, a Emater-DF, que esperava há 40 anos regularizar a área onde funciona sua sede.