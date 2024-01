Tem mais, diz o PSOL

“Isso demonstra a fragilidade da nossa democracia e o quanto grupos criminosos estão enraizados no Estado”, diz o PSOL

Seguindo sua regional do Rio de Janeiro, militantes do PSOL brasiliense divulgaram nota em que tornam clara a expectativa de que o ex-deputado Domingos Brazão não seja o único mandante do assassinato de Marielle Franco.

Registra a nota que a mídia revelou que o acordo de delação premiada de Ronnie Lessa indicou um dos mandantes do crime e o fato do acordo precisar ser homologado pelo STJ indica que se trata de alguém com foro privilegiado. Embora não cite o nome de Brazão, menciona o ex-deputado apenas como um dos mandantes.

“Isso demonstra a fragilidade da nossa democracia e o quanto grupos criminosos estão enraizados no Estado”, diz o PSOL, que promete: “continuará cobrando que os órgãos competentes sigam as investigações”.