Suspensão de despejo acaba em bate-boca

Deu bate-boca nas redes sociais uma ação da deputada brasiliense Érika Kokay pela suspensão de despejo de uma invasão de catadores no Noroeste.

A Justiça aceitou a ação, em que se alegava risco de interrupção das atividades escolares das crianças que moram na invasão e que estariam matriculadas em escola próxima.

Érika comemorou a vitória no X, ex-Twitter, e disse que “a truculência não pode e não vai ferir direitos”, mas os moradores da região reagiram.

Disseram que as crianças não frequentam escola, até porque a invasão é muito posterior ao início do ano escolar, e passam o horário que seriam de aulas pedindo ajuda nos comércios próximos. Dizem também que os adultos ficam próximos, sem trabalhar. E, por fim, dizem que a ocupação devasta área de relevante interesse ecológico, junto ao parque do Noroeste.