Surpresa, Holanda investe mais que EUA no Brasil

Informação é do Banco Central: no último balanço anual de investimentos externos, US$ 901,4 bilhões entraram no Brasil. Deste montante, 62,9%, ou US$ 566,9 bilhões, vieram da Europa.

Nesse grupo, o principal representante é a Holanda, com US$ 229 bilhões. Isso representa 40,5% dos investimentos europeus e 25,4% dos investimentos totais.

Para comparar, os Estados Unidos aportaram US$ 200,1 bilhões, ou 22,2% do valor total investido no país. A China, apesar de ser um parceiro comercial relevante, investiu US$ 49,7 bilhões em 2021, uma fatia de modestos 5,5%.