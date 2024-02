Sucessora de Bolsonaro

Além da Liderança da Minoria, controlada por bolsonaristas, existe a Liderança da Oposição

Não, não é Jair Bolsonaro, mas o filho, Eduardo Bolsonaro. Pouca gente sabia, mas Eduardo era até esta quarta-feira, 7, o líder da minoria na Câmara dos Deputados. Foi sucedido agora pela brasiliense Bia Kicis.

Ela prometeu comprometimento com a nova missão. Além da Liderança da Minoria, controlada por bolsonaristas, existe a Liderança da Oposição. As funções se confundem bastante.

Entretanto, ambas contam com prerrogativas que as tornam atraentes. Participam das reuniões do Colégio de Líderes, que costumam ser ouvidos sobre as pautas de votação.

Além disso, pode exigir tempo na tribuna do plenário e proferir orientações de bancada.

Na verdade, existe certa sobreposição de papeis, ao contrário do que acontece do outro lado, em que existe a Liderança da Maioria, em tese governista, mas também a Liderança do Governo, que nesse caso é quem fala em nome do Palácio do Planalto.