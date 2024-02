Soluções para moradia

O governo já identificou 3.700 terrenos vazios, edifícios desocupados ou infraestruturas abandonadas que podem ser destinados ao projeto

Empenhada em garantir soluções definitivas para moradias precárias, como a Ocupação dos Catadores do Noroeste, a deputada brasiliense Erika Kokay fez questão de comparecer ao lançamento do Programa de Democratização de Imóveis da União no Palácio do Planalto.

Ao lado do presidente regional do PT, Jacy Afonso, Érika resumiu o sentido desse ato: “Moradia é direito e o governo Lula sabe disso”.

O programa tem como objetivo destinar imóveis ociosos do governo federal, garantindo função social, seja para moradias, seja para novos usos de interesse da população das cidades.

O governo já identificou 3.700 terrenos vazios, edifícios desocupados ou infraestruturas abandonadas que podem ser destinados ao projeto.