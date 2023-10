Sociais parlamentares

Gilvan Máximo pediu na sessão desta quarta-feira, 25, para subir à tribuna

Ameaçado de perder a cadeira por um processo instaurado pelo ex-governador Rodrigo Rollemberg que já está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, o deputado brasiliense Gilvan Máximo pediu na sessão desta quarta-feira, 25, para subir à tribuna.

De lá, registrou a presença no prédio do Congresso de uma conselheira tutelar de Sobradinho, aliás a conselheira Tutelar mais bem votada na cidade. Encerrou com um apelo: “Que Deus continue te abençoando”. E mais não disse.