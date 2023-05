Sobradinho mobiliza quatro distritais

A sessão especial ocorre dois dias antes da data oficial de aniversário da cidade, que é no dia 13 de maio

A Câmara Legislativa do Distrito Federal organizou nesta quinta-feira, 11, sessão solene externa para celebrar os 63 anos da cidade de Sobradinho e homenagear pioneiros da região.

Para a comemoração, quatro distritais se uniram. A solenidade, de iniciativa da distrital Doutora Jane Klébia, hoje ainda no Agir, recebeu parceria de Eduardo Pedrosa, do União, João Cardoso, do Avante, e Ricardo Vale, do PT, que tem base eleitoral na cidade festa ocorreu nesta manhã na Quadra 15, AE, ao lado da Paróquia Imaculada Conceição.

