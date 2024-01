Só com esforço nacional

Grupo de milicianos e narcotraficantes cobra R$ 500 mil de empreiteira encarregada da obra de um parque em Piedade, perto do Engenhão

Diante das denúncias do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, de chantagem de grupos criminosos contra empreiteiras de obras, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli respondeu que “raramente uma investigação importante começa num estado e acaba no próprio estado, pois se trata de organizações criminosas interestaduais, nacionais e transnacionais”.

Por isso, diz ele, não há outro caminho para enfrentá-las que não seja um grande esforço nacional com integração, inteligência e muito trabalho. Tudo bem, mas o gravíssimo problema do Rio está bem localizado.

Grupo de milicianos e narcotraficantes cobra R$ 500 mil de empreiteira encarregada da obra de um parque em Piedade, perto do Engenhão.

Sem o dinheiro, prometem atentados contra as obras, o que apavora os operários. Paes apelou ao Ministério da Justiça antes de denunciar a chantagem dos criminosos. Pelo jeito, não virá daí uma solução rápida.