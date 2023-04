Sessão em homenagem a Brasília

A proposta é da senadora brasiliense Leila Barros (PDT), lembrando que “no último dia 8 de janeiro a cidade foi agredida”

O Senado aprovou nesta terça-feira 4, a realização de sessão especial, no dia 24, para celebrar o aniversário de 63 anos de Brasília.

A proposta é da senadora brasiliense Leila Barros (PDT), lembrando que “no último dia 8 de janeiro a cidade foi agredida em alguns de seus principais prédios oficiais, no coração da cidade, na Praça dos Três Poderes, por golpistas que buscavam destruir a democracia brasileira, e resistiu, se mantendo firme no seu propósito de hospedar as principais instituições da nossa República”.

Para Leila, “diante do inaceitável ataque de janeiro passado, do sucesso da resistência democrática, da reação ao fascismo e da vitória da democracia brasileira, se torna ainda mais importante a celebração de mais este aniversário da nossa capital federal, a capital de todos os brasileiros”, finalizou.