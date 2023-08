Será que não haveria golpe?

A ex-distrital defende abertamente uma eventual candidatura de Michelle Bolsonaro à presidência da República

Acompanhando as duas CPIs sobre os atos antidemocráticos, a do Congresso e a da Câmara Legislativa, a ex-distrital Júlia Lucy está se convencendo de que “toda a teoria de tentativa de golpe vem se enfraquecendo dia após dia”.

A partir daí, Júlia que alguma coisa precisara ser feita “com os responsáveis do governo Lula”. Gente malvada anda suspeitando de que Júlia Lucy está em plena campanha para se eleger em 2026 com o voto bolsonarista, provavelmente em nova tentativa de chegar à Câmara dos Deputados.

A ex-distrital defende abertamente uma eventual candidatura de Michelle Bolsonaro à presidência da República.

CPIs mostram responsabilidade

É justamente o contrário do que pensa o presidente da CPI da Câmara Legislativa, Chico Vigilante. Para ele, “a pessoa que mais endossou o discurso de invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, colocando em dúvida o resultado das eleições, e portanto fomentando o gople chama-se: Jair Bolsonaro. Todas as investigações, das CPIs e fora delas, em especial as mais recentes, comprovam isso. Ele dá um exemplo: “as denúncias de cumplicidade entre o hacker Delgatti e a deputada Carla Zambelli, só mostra, mais uma vez, a pretensão desses aloprados em desestabilizar o País”.