Senadores cobram ajuda do Planalto

O desastre ambiental que se abateu sobre a população do Rio Grande do Sul pode levar o Amazonas ao colapso também, com a proximidade da estiagem e da seca.

O senador Plínio Valério (à esquerda) manifestar seu total apoio a todas as medidas para minorar o sofrimento dos gaúchos e a reconstrução do estado, alertando que uma crise climática se avizinha se a BR-319 não estiver trafegável durante a seca anual, e o Amazonas também vai colapsar, sem o transporte por via terrestre e fluvial de remédios e alimentos.

Os níveis dos rios já estão bem abaixo. Plínio culpou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, por não deixar o Ibama conceder a licença ambiental para que o trecho problemático da BR-319 seja recuperado. E cobrou providências do Governo federal para prevenir esse desastre anunciado.

Mas disse que, embora praticamente todo o País esteja mobilizado pelo desastre climático, o governo Lula prefere bater o recorde de gasto com passagens e estadias de funcionários, que no ano passado chegou a R$ 3,3 bilhões.

Em ajuda para o Rio Grande do Sul tudo com que o Planalto acenou até agora foram R$ 614 milhões. Foi essa também a posição do senador brasiliense Izalci Lucas, ao acusar o Governo Lula de fazer um papel de protetor fantasma, com habilidade teatral em prometer montanhas de recursos; mas, na prática, se aferra a promessas vagas e repasses que mais parecem migalhas de um banquete já escasso”.