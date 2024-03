Senado debate o Perse

O Senado promove a partir das 10h desta terça-feira, 5, debate sobre os impactos que a extinção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) pode causar no setor hoteleiro. O programa foi criado em 2021 para conceder benefícios tributários ao setor de eventos, prejudicado pela pandemia da covid-19.

O debate foi proposto pelo senador Veneziano Vital do Rêgo, argumentando que os hotéis e atividades correlatas ainda sofrem consequências da pandemia. No requerimento, ele expõe a preocupação dos representantes do setor com a volta de tributos ainda este ano.

“Muito nos preocupa e aos representantes desse setor, a retomada abrupta da cobrança de tributos, em um momento em que os impactos negativos na atividade ainda são sentidos”, diz o senador em seu requerimento.

Veneziano deve contar com a presença do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Para demonstrar a divergência entre os números apresentados pelo Ministério da Fazenda, dez entidades encomendaram um estudo sobre o custo tributário do programa e o crescimento dos setores, realizado pela Tendências Consultoria.

Esse estudo aponta, entre outros dados, que o valor efetivo do programa é de R$ 6,5 bilhões, ou seja, quase três vezes menor do que o divulgado pelo governo.

“O programa, que tem prazo de término em 2027 não pode ser interrompido abruptamente em 2024. Muitas empresas ainda estão se reestruturando e contam com os benefícios fiscais para manter em dia o parcelamento do endividamento que carregam desde 2020 quando houve a paralisação do setor”, explica Heloísa Santana, Presidente da Ampro.