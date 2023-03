O objetivo do evento, em sua primeira edição, é abordar temas contemporâneos e transversais para fomentar o debate

O Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA) promove no dia 27 de março, no Auditório ION, em Brasília a primeira edição do seminário “Saúde Suplementar” sob o tema “Jurisprudência e Perspectivas”.

Será das 9h30 às 16h, presencialmente para convidados e transmitido pelos canais digitais do IEJA para o público assinante. Entre os palestrantes do seminário estão o presidente da ANS Paulo Rebello; os ministros do STJ Villas Bôas Cueva, João Otávio de Noronha, Antônio Saldanha e Isabel Gallotti, além de Marina Fontes, advogada e especialista em saúde suplementar, que irá lançar o livro ‘Doença Preexistente nos Planos de Saúde’.

O objetivo do evento, em sua primeira edição, é abordar temas contemporâneos e transversais para fomentar o debate da atuação das políticas públicas e do setor privado em relação à assistência à saúde suplementar.

A coordenação acadêmica fica a cargo de Luís Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça e também palestrante do evento, além de Fabiane Oliveira, fundadora e presidente do IEJA.