Sandro Avelar comanda pessoalmente a segurança

O governador Ibaneis Rocha entrou em ação. Suspendeu dois dias antes do feriadão o afastamento de Sandro Avelar

Parecia tudo um vídeo-tape descuidado de pesadelos passados. O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar estaria de férias bem durante a comemoração do 7 de setembro. Criou-se um mal-estar com a lembrança da viagem do antecessor Anderson Tores nas vésperas do badernaço de 8 de janeiro.

Mas o governador Ibaneis Rocha entrou em ação. Suspendeu dois dias antes do feriadão o afastamento de Sandro Avelar. Segundo a medida, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a suspensão ocorre “por necessidade de serviço”.

O secretário havia entrado de férias no dia 28 de agosto e voltaria ao serviço apenas em 22 de setembro.

O despacho do governador acaba com a festa, mas permite que Avelar pode tirar o período restante das férias entre 14 de novembro e 1° de dezembro.

Existe uma simbologia nisso. Nem Ibaneis, nem a vice Celina Leão comandam a segurança durante o desfile, apesar da divulgação das informações nesse sentido. Ibaneis assume, é claro, a responsabilidade geral pela segurança na capital, mas quem comandará o esquema é quem de direito, o secretário Sandro Avelar.

Nada de repetição

A medida de Ibaneis visa evitar que o secretário esteja de férias em um grande evento na capital. Em 8 de janeiro, quando bolsonaristas radicais atacaram as sedes dos três poderes em Brasília, o então chefe da pasta, Anderson Torres, estava de férias.

Deu no que deu e, hoje, as forças de segurança do Distrito Federal estão sendo responsabilizadas pela destruição nas sedes dos Poderes. Sandro Avelar reassumiu as rédeas da segurança e comandará a distribuição das forças.

Não é nada, não é nada, mais de 30 mil pessoas deverão estar na Esplanada dos Ministérios, inclusive o presidente Lula. E Ibaneis estará a seu lado. Foi mobilizada praticamente toda a Polícia Militar, com um esquema especial de drones. A Força Nacional também estará presente.