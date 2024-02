Saidinhas na mira

Existe a suposição de que o governo Luiz Inácio Lula da Silva seguirá a orientação adotada pelo PT para impedir o fim das “saidinhas”

Os defensores do projeto que extingue os saidões e saidinhas de presidiários já começam a articular reação a provável veto presidencial ao texto, já na pauta desta terça-feira, 20, no Senado. “Alguém surpreso que Lewandowski, um dos principais responsáveis pela promoção das audiências de custódia, ia recomendar veto ao projeto das saidinhas?”, perguntava o deputado brasiliense Alberto Fraga.

Existe a suposição de que o governo Luiz Inácio Lula da Silva seguirá a orientação adotada pelo PT para impedir o fim das “saidinhas” temporárias de presos caso o tema seja aprovado em definitivo pelo Congresso Nacional. Votado pelo Senado, o projeto voltará à Câmara, pois houve alterações no texto.

No Senado, parlamentares de centro conseguiram acelerar a tramitação. Há uma pressão reforçada desses parlamentares para que o fim das saidinhas seja uma resposta à fuga de dois detentos do presídio federal de segurança máxima em Mossoró, na última semana, e aos casos em que presos não retornam no período anunciado e cometem novos crimes. Mas o possível veto permanece como ameaça.

De acordo com Fraga, “entra e sai ministro no governo Lula e o que vemos é um Ministério da Insegurança em nosso país e quem paga a conta de tudo isso é o cidadão comum”.