Rush atrás de prefeitos

A senadora brasiliense Damares Alves está levando a sério seu papel de presidente do diretório da Mulher em seu partido, o Republicanos.

Foi até Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul para convidar a prefeita Adriane Lopes a ingressar no partido e por ele disputar sua reeleição.

“Conheço o coração dela e a gente só ganharia tendo uma gestora do porte da prefeita”, disse Damares. A senadora garante que “o Republicanos está indo para um momento de protagonismo no mundo inteiro, que faça mais vereadoras, prefeitas, vice-prefeitas”.

Adriane Lopes elegeu-se vice-prefeita em 2020, mas assumiu o cargo quando o cabeça de chapa Marquinhos Trad renunciou para tentar o governo – e para amargar um sexto lugar.

Adriane hoje está no Patriotas, legenda sucessora do mais que nanico PEN, que sequer conseguiu quociente eleitoral. Precisa mesmo de legenda mais forte. E, a propósito, é evangélica como Damares.