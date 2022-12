Rumo de novo a uma administração regional

Até há pouco administradora regional de Arniqueiras, a ex-distrital Telma Rufino deixou o cargo em uma tentativa de retornar à Câmara. Não deu certo. Com apenas 9 mil votos, ela amarga uma suplência na bancada do MDB, com pouca chance de assumir. Mas seus aliados têm argumentos para pleitear seu aproveitamento em um cargo na administração direta: com esses votos, ela ajudou na eleição dos titulares. Ela poderia voltar a Arniqueiras, mas está sendo citada para a nova administração de Água Quente.