Rumo aos States, mesmo sem marido

Com passaporte apreendido, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode viajar para o exterior. Mas a mulher dele, Michele Bolsonaro, pode. E vai. Visitará os Estados Unidos a partir deste final de semana, acompanhando a amiga e senadora brasiliense Damares Alves.

A viagem, que tem como motivo oficial uma série de agendas em igrejas evangélicas norte-americanas, tomará toda a semana que vem.

O primeiro compromisso de Damares e Michelle será no dia 12. A viagem começa nas cidades de Orlando e Pompano Beach, no estado da Flórida, destino habitual de brasileiros e já visitado várias vezes por Michelle com o marido.

Mas depois as duas deverão viajar para cidades maiores: Atlanta, capital do estado da Geórgia; e em Boston, capital de Massachusetts.