Roriz Neto e Damares firmam parceria pela juventude

Quem ficou de fora do encontro foi o representante do Republicanos na Câmara Legislativa do DF (CLDF), Martins Machado

A senadora Damares Alves (Republicanos) visitou o deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL), nesta quinta-feira (02/03). Os parlamentares celebraram o compromisso de trabalhar em parceria pelo fortalecimento das pautas socais e por mais oportunidades para os jovens. "Eu tenho um gabinete dentro da Câmara Legislativa, que é o gabinete do deputado Joaquim Roriz Neto, e ele tem um gabinete no Senado, que é o meu", afirmou Damares. Os parlamentares compõem o núcleo duro de oposição ao Planalto, cujos partidos somados são responsáveis por 5 deputados federais, uma senadora e cinco distritais. Quem ficou de fora do encontro foi o representante do Republicanos na CLDF, Martins Machado. Damares aposta na pauta de costumes A recém-empossada senadora Damares Alves correu a apresentar uma série de projetos que integram sua pauta de costumes, com ângulo criminal. Os dois mais recentes aumentam penalidades já previstas na legislação. O primeiro deles agrava a pena quando o crime for cometido por alguém já condenado, durante saída temporária, liberdade condicional ou prisão domiciliar. Faz parte do arsenal de medidas que visam, especialmente, desestimular os delitos cometidos durante os chamados Saidões. Já o segundo determina a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo de quem pratica crime sexual contra criança, adolescente, pessoa com deficiência ou mulher – pelo jeito, não contra homens. O projeto também impede que o autor desses crimes assuma um cargo no prazo até cinco anos após o cumprimento da pena. Bia Kicis conta o que aconteceu no Sul Outra parlamentar brasiliense, a deputada Bia Kicis, citou um ex-ministro de Bolsonaro, Osmar Terra, para mostrar os riscos dos saidões. Osmar Terra, que foi colega de Damares, conta: "perdi uma amiga, Tatiana Topala, 63 anos, casada com Anatoly Topala, da Igreja Ortodoxa. Foi brutalmente esfaqueada numa tentativa de assalto. O assassino, Adriano C. da Silva, 50 anos, já foi condenado por crimes violentos a 39 anos de prisão e cumpria pena. Numa saidinha, fugiu, e agora matou Tatiana".