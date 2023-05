Rodovia entra na corrida pelos votos de Planaltina

O ex-parlamentar recepcionou o governador Ibaneis Rocha em um almoço que reuniu, além dele e de correligionários, representantes da Câmara

Tradição que se confirma a cada ano, Claudio Abrantes mais uma vez foi o porta-voz de Planaltina na Festa do Divino. O ex-parlamentar recepcionou o governador Ibaneis Rocha em um almoço que reuniu, além dele e de correligionários, representantes da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O almoço ocorreu na chácara do ex-deputado Daniel Marques, padrinho político de Claudio Abrantes e Ibaneis. Estiveram presentes cerca de 400 amigos e militantes que provaram feijão tropeiro, carne cozida com mandioca, arroz e muita conversa, especialmente sobre as cobranças de Planaltina.

Na verdade, há uma corrida eleitoral para atender a reivindicações como a terceira faixa da BR-020, que liga a cidade a Sobradinho. Na semana passada, o hoje distrital Pedro Paulo – nome eleitoral Pepa – conseguiu reunir também centenas de pessoas sobre esse tema. Agora foi a vez de Cláudio Abrantes abordar o tema com Ibaneis.

O governador atendeu. “Anuncio grandes obras para Planaltina. Vamos fazer a terceira faixa da BR-020 até Sobradinho, fazer o viaduto da DF-128 e duplicar essa pista, que leva a Planaltina de Goiás”, prometeu Ibaneis.

Uma das quatro mais populosas cidades do Distrito Federal, Planaltina sempre teve representante na Câmara Legislativa. Cláudio Abrantes foi distrital por três mandatos e no ano passado recebeu 20.254 votos, mas amargou apenas uma suplência, por conta do desempenho de seu partido, o PSD. Já Pepa ficou com 15.395 votos, mas a soma de votos do PP lhe garantiu a cadeira.