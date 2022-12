Revelações históricas

“Resistir teria sido um erro e, hoje, reconheço que Jango tinha razão”, disse Brizola à sobrinha. Jango e Brizola (em foto de 1963) não se falaram durante 12 anos

Duas semanas antes de morrer em 21 de junho de 2004, no Rio, aos 82 anos, Leonel Brizola chamou Denise Goulart, filha do presidente João Goulart, para lhe pedir perdão por ter insistido com o presidente deposto, em 1964, para que resistisse ao golpe militar.

“Resistir teria sido um erro e, hoje, reconheço que Jango tinha razão”, disse Brizola à sobrinha. Jango e Brizola (em foto de 1963) não se falaram durante 12 anos e a filha de Jango revelou a conversa pela primeira vez em público durante um debate virtual que até hoje é pouco conhecido.

A revelação foi feita pelo presidente nacional do PCdoB, João Vicente Goulart, também filho do presidente deposto, durante outro debate, nesta terça-feira, 13 de dezembro.