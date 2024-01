Respiro para o PSDB

Estava previsto um jantar com Raquel Lyra, que Lula vem cortejando para que abandone o tucanato e apoie o governo, ao que tudo indica ingressando no PSD

Surpresa na viagem feita pelo presidente Lula nesta quinta-feira, 18, ao Recife. Ele tinha uma agenda a que dá grande importância, a retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima, outrora uma de suas meninas dos olhos na Petrobras que se tornou pesadelo após a descoberta de desvios no Petrolão.

Como de praxe, após aterrissar na base aérea do Recife, o presidente foi recebido por autoridades como a governadora Raquel Lyra, do PSDB, o prefeito João Campos, do PSB, o ministro da Defesa e por aí vai.

Estava previsto um jantar com Raquel Lyra, que Lula vem cortejando para que abandone o tucanato e apoie o governo, ao que tudo indica ingressando no PSD.

Acreditava-se até que o encontro poderia ser decisivo. Mas à última hora Lula cancelou o encontro e a presença no jantar. Viajando sem Janja, o presidente foi para o hotel em que está hospedado, o Atlantic Plaza, onde encontrou cacique petistas locais. Não foi ainda dessa vez que se desenhou o novo desembarque tucano.