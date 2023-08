Residências para idosos

O projeto teve um aporte de R$ 5 milhões em recursos públicos. Ela mesma ressaltou que se trata de duas iniciativas complementares entre si

A vice-governadora Celina Leão esteve nesta quinta-feira, 3, na entrega oficial do projeto arquitetônico e técnico do chamado Centro Dia e da Instituição de Longa Permanência para Idosos ao Governo do Distrito Federal.

O projeto teve um aporte de R$ 5 milhões em recursos públicos. Ela mesma ressaltou que se trata de duas iniciativas complementares entre si.

Uma abriga idosos em caráter permanente, enquanto a outra serve para que passem o dia, atendidas, quando a alternativa é ficarem sozinhos em casa.

As ILPIs são instituições de caráter residencial, destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar e em condições de liberdade, dignidade e cidadania.

Havia uma razão especial para Celina participar do evento. É que, quando deputada federal, ela garantiu recursos de emendas parlamentares para as instituições.