Republicanos promete ficar na oposição

Damares assegura que não teria como votar com o atual governo federal, ainda mais que até seus defensores estão em má posição

O presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira, avisou na tarde desta segunda-feira, 20, que são falsas as informações de que o partido liberaria seus parlamentares federais para votar com o governo Lula.

Essa é a posição, inclusive, da bancada brasiliense do partido – entre seus integrantes, a senadora Damares Alves e os deputados Fred Linhares, Professor Luís Fernando e Julio César Ribeiro, hoje afastado para ocupar a Secretaria do Esporte.

Damares assegura que não teria como votar com o atual governo federal, ainda mais que até seus defensores estão em má posição. “Na verdade”, garante Damares, “estão ficando loucos com tantos erros deste desgoverno Lula”.