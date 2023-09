Regularização de quiosques

Paula fez questão de deixar claro aos comerciantes, que defender a regularização não significa que pode haver invasão de áreas públicas

Desde 2019, o Governo do DF emitiu cerca de 600 autorizações de funcionamento para quiosques, mas a regularização desse tipo de comércio tem sido complexa e conflituosa, na maioria dos casos, segundo relato de donos desses estabelecimentos.

Para encontrar soluções que atendam a todos os envolvidos nesse processo, comerciantes desses estabelecimentos se reuniram na Câmara Legislativa para expor os desafios que estão enfrentando, como a questão da metragem; da impossibilidade de fazer melhorias físicas nos quiosques e outras situações que dificultam até a manutenção desse comércio.

“A Câmara Legislativa não pode se furtar à responsabilidade com os quiosques do DF, que visivelmente, se expandem a cada dia, em todas as regiões administrativas da nossa cidade”, destaca a distrital Paula Belmonte, que organizou o encontro.

Paula fez questão de deixar claro aos comerciantes, que defender a regularização não significa que pode haver invasão de áreas públicas.