Refúgio seguro

É diretora da ABDI a ex-deputada Perpétua Almeida, do Acre, que não se reelegeu. Conhecida por usar vistosas flores no cabelo quando subia à tribuna, Perpétua é do PCdoB. Cappelli, ligado ao ministro Flávio Dino, se filiou ao PSB com o antigo chefe.