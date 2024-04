Reformas na Vila Planalto

O time do distrital Gabriel Magno procurou nesta segunda-feira, 22, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para discutir demandas dos moradores da Vila Telebrasíilia e questões patrimoniais. Foi recebido pelo presidente nacional do IPHAN, Leandro Grass.

Para quem não sabe, há mais de quatro décadas a Vila Telebrasília chegou a ser apontada como a primeira e única favela do Distrito Federal. Foi organizada e hoje é uma cidade funcional, de classe média.

Só que uma gangue de baderneiros resolveu instalar uma série de barracos por lá, em meio a área habitada. Quando os moradores tentaram expulsá-los, alguns deles, armados, reagiram à bala.

Já são dois problemas para resolver. De quebra, Leandro Grass lançou ontem mesmo o edital para a contratação do projeto de restauro da Praça dos 3 Poderes.

Sabe-se que bastante gente está interessada nisso, a começar pela primeira-dama Janja. E tem mais gente ainda querendo, diante dos precedentes, passar um pente-fino no que será.