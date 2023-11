Reforço para Boulos

Após um longo bate-boca com bolsonaristas, que se estendeu até a 1h36 desta quinta-feira, 23, a deputada brasiliense Érika Kokay assistiu à aprovação de um projeto de lei do deputado Guilherme Boulos que torna agosto o mês de combate às desigualdades. Faltou votar só um destaque para concluir a votação. A proposta determina que o Congresso fiscalize as políticas públicas sociais do governo federal durante este período. Na verdade, o projeto não decide muita coisa, mas adquiriu sentido simbólico pelo embate. Boulos, do PSOL, é candidato a prefeito de São Paulo e o presidente Lula já acenou com apoio do PT a ele, apesar da resistência de muitos petistas de São Paulo. Érika Kokay, uma das principais protagonistas do bate-boca, encerrou a sessão dizendo que tirava uma conclusão disso tudo. “Saio do plenário”, disse ela, “com a absoluta certeza de que a candidatura ou a pré-candidatura de Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo é extremamente viável, senão não sofreria todo este ataque que está sofrendo aqui nesta noite e já nesta madrugada”.