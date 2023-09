Recursos para a dengue

Também destacou recursos destinados para construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em várias cidades, como Fercal, Paranoá e outras

Antes que a preocupação com a Dengue volte a atormentar os moradores do DF, o tema já foi levado à Secretaria de Saúde. O assunto foi abordado pela deputada Paula Belmonte em reunião com a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

Além de tratar dos temas espinhosos da pasta, que afligem a população, como redução da fila de cirurgia eletivas, qualidade do atendimento à população e outros, a deputada informou sobre recursos que destinou à área.

Entre eles, lembrou da contribuição que fez, por meio de emenda parlamentar, destinando R$ 1 milhão em recursos para a manutenção dos equipamentos usados pelos técnicos para conter a ação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da doença.

Também destacou recursos destinados para construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em várias cidades, como Fercal, Paranoá e outras.