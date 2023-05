Reajuste da Segurança só depende do Planalto

O Buriti acabara de enviar um calhamaço de oito documentos para o Palácio do Planalto

O presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz, ao lado dos distritais João Hermeto e Roosevelt Vilela anunciou nesta quarta-feira, 10, que o governador Ibaneis Rocha cumpriu todos os requisitos que faltavam para o governo federal concluiu o processo de reajuste das forças de segurança do Distrito Federal.

O Buriti acabara de enviar um calhamaço de oito documentos para o Palácio do Planalto. Entre eles, duas planilhas de custos, uma como impacto total do custeio das forças policiais brasilienses – R$ 999 milhões em 2023 e R$ 1,4 bilhão nos dois anos seguintes – e a segunda com as estimativas financeiro até 2025.

Os números mostram que o reajuste cabe perfeitamente no Fundo Constitucional do Distrito Federal, ou seja, não haverá qualquer custo adicional ao orçamento federal.

“Já foram enviadas todas as informações pedidas”, concluiu Wellington Luiz. Hermeto avaliou que nunca houve tanta união das forçasde segurança brasilienses em torno de um objetivo. Detalhe: Wellington Luiz é policial civil, Hermeto é policial militar e Roosevelt, bombeiro militar.

Cobrança na Câmara

No Congresso, o deputado brasiliense Alberto Fraga reforçou a cobrança ao governo Lula. Lembrou que a bancada do Distrito Federal fechara com as lideranças de Lula no Congresso “um acordo de que em até 30 dias o Governo enviaria para esta Casa um PLN especificamente para tratar de uma recomposição salarial, acompanhado de uma medida provisória, porque aí o efeito é imediato”.

Fraga avisou que “não é hora de ficar ouvindo pessoas que não têm contato com o Planalto e não sabem como está essa situação” e garantiu que “o Governo Federal vai cumprir com a sua palavra e aí o reajuste de 18% para as forças de segurança pública com certeza sairá até o final do mês”.