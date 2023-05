Radiografia do Metrô

O debate, que ouvirá especialistas e receberá as demandas da população, foi organizado pelo gabinete do distrital Max Maciel

Estações alagadas, operações interrompidas, panes, lentidões e atrasos no sistema metroviário do Distrito Federal serão debatidos às 9h desta quarta-feira, 17, em audiência pública sobre a situação do transporte metroviário no Distrito Federal.

O debate, que ouvirá especialistas e receberá as demandas da população, foi organizado pelo gabinete do distrital Max Maciel.

“Queremos compreender a real situação do Metrô brasiliense a partir da perspectiva dos trabalhadores e dos usuários do sistema, assim como os caminhos que estão sendo pensados para a melhoria desse modal importantíssimo para a população do Distrito Federal”, afirma Maciel, que é presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara.