Quem se lembra do primeiro escândalo?

Quem se lembra de Valdomiro Diniz, o assessor brasiliense do então ministro José Dirceu que, por discutir questões de jogo no Palácio do Planalto, desencadeou o primeiro escândalo do governo inicial do presidente Lula, vinte anos atrás? O caso foi até tema do Pacotão daquele ano, com o refrão “José Dirceu, também comeu, José Dirceu, que bicho deu?”, mas estava para lá de esquecido. Só que o deputado brasiliense Paulo Fernando não esqueceu.

Usou da tribuna o caso Valdomiro Diniz ao citar a CPI dos Bingos, que levou à proibição dos próprios, em uma tentativa de bloquear projetos que permitem a legalização dos jogos.

Para o professor Paulo Fernando, “o jogo nunca vem sozinho, sempre está mal acompanhado de caixa dois, prostituição, corrupção, lavagem de dinheiro”. De acordo com ele, “o jogo não é apenas o glamour das cidades onde é livre, mas um problema mundial comparável às drogas”.