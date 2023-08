Quem se lembra de Plínio Salgado

Luciene alega que Plínio Salgado foi o criador do Partido Integralista, importante nos anos 30 do século passado

O deputado brasiliense Paulo Fernando protestou à presidência da Câmara nesta quinta-feira, 17, contra a colega Luciene Cavalcante, do PSOL, que entrou com uma ação na Justiça contra uma lei municipal da microscópica São Bento do Sapucaí, que homenageia um filho da cidade, o escritor e deputado Plínio Salgado.

Luciene alega que Plínio Salgado foi o criador do Partido Integralista, importante nos anos 30 do século passado. Paulo Fernando qualificou a posição da deputada do PSOL como “uma ignorância profunda e um desrespeito à memória da própria cidade”.

Para ele, a deputada inventou “um debate com viés ideológico para tentar apagar da memória um homem que foi candidato à Presidência da República, foi quatro vezes deputado federal, foi escritor emérito, participou da Semana de Arte Moderna, e foi membro da Academia Paulista de Letras”.

Ainda por cima, raciocina, trata-se de ato inócuo, porque “daqui a cem ou duzentos anos a história ainda registrará quem foi Plínio Salgado e também o jurista Miguel Reale, o folclorista e escritos Câmara Cascudo, o governador Raimundo Padilha ou o senador Guido Mondim, pois em algum momento de suas vidas eles foram também integralistas”.