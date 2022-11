Quem presidirá o PL

É que, no ano que vem, Flávia estará sem mandato, enquanto Bia se reelegeu como a deputada mais votada no Distrito Federal

Hoje presidente do PL brasiliense, Flávia Arruda pode ser substituída no cargo pela também deputada federal Bia Kicis.

É que, no ano que vem, Flávia estará sem mandato, enquanto Bia se reelegeu como a deputada mais votada no Distrito Federal. Bia Kicis ainda não admite sua candidatura ao cargo, embora já tenha mencionado a possibilidade e costume citar seu recorde de votação.

Enquanto isso, mantém-se no ataque. Acusou o ministro Alexandre de Morais por ter bloqueado o Twitter do jurista Marcos Cintra, candidato a vice-presidente na chapa da senadora Soraya Thronicke. Cintra citou vários municípios em que o presidente Bolsonaro teve zero voto no segundo turno.

Diante disso, Alexandre proibiu Cintra de “publicar, promover, replicar e compartilhar ataques e notícias falsas sobre o processo eleitoral brasileiro, sob pena de multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento”. Bia Kicis está revoltada.