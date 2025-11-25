Quem é mesmo contra

Só cinco distritais votaram fechados contra a indicação do novo presidente do BRB na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa. Foram Fábio Felix (Psol), Gabriel Magno (PT), Chico Vigilante (PT), Dayse Amarílio (PSB) e Max Maciel (Psol). Pelos cálculos do governo. Para os especialistas do Buriti, isso abriria caminho a uma aprovação com 17 ou mais provavelmente 18 votos favoráveis a seis contrários, sendo possível ainda uma abstenção.

Foi na mosca. Logo depois, no plenário, o texto passou por 16 votos a seis, com 22 presenças e duas ausências, as de Paula Belmonte, que se ausentou alegando consulta médica, e do ainda tecnicamente governista Thiago Manzoni, com Ricardo Vale unindo-se aos opositores.