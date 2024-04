Quem diria, elogios a Lewandowski

Presidente da Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, o brasiliense Alberto Fraga, quem diria, fez os maiores elogios ao ministro da Justiça de Lula, Ricardo Lewandowski.

Avaliou que, após quatro horas de depoimento do ministro na comissão, não houve qualquer incidente.

De um lado, disse Fraga, isso mostra que há um oceano entre o atual ministro e o antecessor Flávio Dino, sempre marcado por embates quando comparecia ao Congresso.

Para Fraga, isso mostrou também que os deputados da Comissão de Segurança têm maturidade para respeitar as opiniões antagônicas. Ai, claro, veio o aviso: a bancada vai, sim, derrubar os vetos do presidente Lula ao projeto de lei que proíbe as saidinhas.