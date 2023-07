Punição mais dura para pedofilia

Em menos de 24 horas, as Polícias do DF e de Goiás chegaram ao estuprador. O problema, porém, vai muito além, alertou Damares

A senadora brasiliense Damares Alves aproveitou o que chamou de “uma das mais terríveis violências dos últimos anos ocorrida em Brasília, para defender a aprovação imediata de projeto de lei sobre o crime de filmar crianças em situações constrangedoras.

“Foi o caso da menina de 12 anos, sequestrada no entorno, dopada, colocada dentro de uma mala, trazida para a Asa Norte, algemada, estuprada e torturada”. Em menos de 24 horas, as Polícias do DF e de Goiás chegaram ao estuprador. O problema, porém, vai muito além, alertou Damares.

“Quando invadiram a casa do estuprador, encontraram câmeras, mostrando que ele não sequestrou essa menina apenas para estuprar, mas para produzir imagem”, alertou. A questão, disse Damares, é que “as imagens de estupro de crianças no Brasil estão alimentando o mercado internacional”.

A legislação brasileira já considera hediondo o crime de pedofilia, mas a senadora descobriu que isso ainda não acontece com condutas a ela relacionadas. “Filmar a criança já é crime, mas não hediondo”, disse Damares, revelando que a Câmara já aprovou projeto nesse sentido, só que a decisão ainda não passou pelo Senado.