PT cresce no Senado

Com a adesão de Randolfe Rodrigues, que já foi do PSOL e da Rede, o PT chega a uma bancada de nova senadores, ultrapassando de vez o Podemos, que está com sete. Está, porém, ainda longe da maior bancada, o PSD, que tem 15 senadores, a maioria governista, mas não todos. A seguir estão hoje o PL, bolsonarista, com 12, e o MDB, com 11