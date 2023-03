PT brasiliense fatura primeiro posto federal

Seu novo titular é o ex-deputado federal Roberto Policarpo, que já foi presidente regional do PT

Demorou, mas saiu. O primeiro cargo federal de peso a ter um petista brasiliense no comando será a Secretaria do Patrimônio da União no Distrito Federal.

Seu novo titular é o ex-deputado federal Roberto Policarpo, que já foi presidente regional do PT. Policarpo exerceu o mandato de 2015 a 2018, tentou reeleger-se por duas vezes.

No ano passado chegou a 22.608 votos, mas ficou em uma suplência. A missão da SPU é a incorporação e regularização do domínio de todo o patrimônio imobiliário do governo federal e sua adequada destinação, além do controle e da fiscalização dos imóveis.

Novo cargo no Senado

Outro ex-presidente regional do PT, Wilmar Lacerda, deixou a chefia de gabinete da Liderança do PT no Senado.

Ele revela que chegou a ser sondado para cargos no governo federal, procurado pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e também pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

Preferiu, porém, acompanhar o senador Rogério Carvalho, também petista, que assumiu a primeira secretaria do Senado, que funciona como uma espécie de prefeitura da casa legislativa.