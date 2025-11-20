PSDB tenta crescer em Brasília

O PSDB fixou nesta quinta-feira, 20, metas para aumentar sua representação na Câmara dos Deputados, que caiu para 14 cadeiras. A projeção anunciada pelo presidente do diretório paulista, Paulo Serra, é fazer entre 25 e 30 deputados.

Isso significaria conquistar uma cadeira pelo Distrito Federal. Parece pouco provável, mas a meta é essa. O partido sequer tem uma chapa delineada.

De todo jeito, está se reforçando no Rio de Janeiro, que deverá compensar as perdas em Mato Grosso do Sul, onde deixou de ser governo.