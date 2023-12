PSDB reforça postura de oposição aos petistas

Foi a primeira solenidade como novo presidente da sigla. Perillo foi eleito presidente em convenção no último dia 30

Foi com forte postura de oposição ao governo do PT que o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, se reuniu com cerca de 300 pessoas em evento de posse dos tucanos do Distrito Federal, que assumiram a Executiva, o diretório regional, os diretórios das zonais do PSDB-DF, e o secretariado do PSDB Mulher do DF.

Foi a primeira solenidade como novo presidente da sigla. Perillo foi eleito presidente em convenção no último dia 30.

“Fiz questão de vir aqui para dar o recado a vocês, Sérgio, Andréia e Izalci, de que agora vocês têm um candango como grande parceiro”, disse Perillo.

O senador brsiliense Izalci Lucas destacou a importância do partido na vida das pessoas e lembrou que o bolsa-família nasceu em Goiás, no Governo de Marconi Perillo, e não no governo do PT. Segundo eles, poucos partidos têm a história que o PSDB tem, de grandes lutas e vitórias.

A deputada federal catarinense Geovania de Sá destacou que Andréia e Sérgio assumem agora cargos importantes, mas não sozinhos: “eles têm equipe, partido e o senador Izalci”.

Em seu primeiro discurso como presidente, Sérgio destacou o trabalho das ruas, realizado pelas entidades do terceiro setor. Sérgio Ferreira, conhecido como Sérgio Izalci por conta do pai, foi eleito presidente do partido no dia 15 de outubro, na convenção regional, pela chapa única “Todos Pelo DF”.

Antes de Sérgio, quem ocupava o cargo de presidente regional do PSDB era seu pai, o senador Izalci Lucas, agora vice-presidente. Sérgio cumprirá dois anos de mandato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também foram empossadas as mulheres do Secretariado Distrital e Coordenação Executiva Distrital do PSDB Mulher – DF, eleitas em 22 de outubro. Andréia Moura Zemuner, foi reconduzida à presidência.