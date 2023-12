PSDB adota postura mais agressiva

Manter relações diplomáticas é diferente de admitir absurdos e contemporizar com guerras e ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita.

Sob nova direção, o PSDB já partiu para postura mais agressiva frente ao governo Lula. Sua direção nacional avisou nesta segunda-feira, 11, que “passou da hora de o governo brasileiro condenar a ameaça da Venezuela contra o território da Guiana, na nossa fronteira norte, pois a Guiana é uma nação soberana e seu território está consolidado, mas a ditadura venezuelana inventou uma disputa territorial que nunca foi sequer cogitada nas últimas décadas pensando apenas em se manter no poder e em se apoderar das reservas de petróleo do país vizinho”.

Com um tom mais duro do que o adotado nos últimos dois anos, os tucanos afirmam que “o governo brasileiro tem obrigação de comparecer à reunião agendada entre os presidentes de Venezuela e Guiana na próxima quinta-feira e deixar claro, sem meias palavras, que não admitirá uma guerra aqui na América do Sul”.

Manter relações diplomáticas é diferente de admitir absurdos e contemporizar com guerras e ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita.