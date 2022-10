Prudente também não prevê obstáculos para o DF

E, completou, “o presidente não terá razões para tratar mal Brasília, pois afinal de contas ele vai morar aqui”

Como o senador Izalci Lucas, o presidente da Câmara Legislativa, Rafael Prudente (foto), prevê uma relação tranquila entre o governo do Distrito Federal e o Palácio do Planalto, seja quem for o vencedor do segundo turno de domingo.

“A convivência tem sido pacífica em sucessivas administrações, inclusive quando presidente e governador pertenciam a partidos diferentes”, avaliou Prudente, que agora se elegeu deputado federal. Nunca houve motivos para confrontos.

