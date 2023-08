Prudente perde presidência do MDB, mas coordenará a bancada

Rafael Prudente vai liderar uma bancada de 8 deputados federais e 3 senadores

O deputado Rafael Prudente perdeu a presidência regional do MDB, mas foi escolhido por unanimidade pelos deputados federais e senadores do Distrito Federal para coordenar a bancada no Congresso Nacional. A escolha foi oficializada na última sexta-feira (18), e comunicada pelo deputado neste sábado (19), durante a Convenção Estadual do MDB-DF.

Rafael Prudente vai liderar uma bancada de 8 deputados federais e 3 senadores. “Temos a missão de liderar de forma impositiva mais de R$ 500 milhões do orçamento da união que faltam ser repassados ao Governo do Distrito Federal, além de estar na Comissão Mista de Orçamento para defender os interesses da nossa cidade e a obras que o governador se comprometeu em entregar nos próximos quatros anos”, disse.

O deputado destacou também o crescimento do MDB no DF e no cenário nacional. “Além de governar o Distrito Federal, além de ter a maior bancada na Câmara Legislativa, além de ter um Deputado Federal, além de ter três ministérios importantes na Esplanada, além de ter uma bancada grande de deputados e senadores, foi confiada a mim agora a missão de coordenar toda a bancada do DF. O MDB está mais forte e unido”, explicou Rafael Prudente.