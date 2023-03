Prudente cobra volta de Ibaneis

O deputado também pediu ao presidente Lula que encaminhe ao Congresso o reajuste de 18% para as forças policiais do DF

O deputado brasiliense Rafael Prudente usou a tribuna da Câmara nesta quinta-feira, 2, para pedir aos ministros do Supremo Tribunal Federal a volta do governador Ibaneis Rocha. O deputado fez um apelo para que os ministros revisem a decisão que afastou temporariamente o governador e devolvam o mandato legitimamente conquistado por Ibaneis.

“Fica aqui o meu apelo ao Supremo Tribunal Federal que restabeleça o brilho nos olhos dos moradores aqui da nossa cidade. Estive percorrendo nas últimas semanas várias regiões e vi a tristeza dos moradores, que a todo momento perguntam quando o governador vai voltar, em que dia ele vai voltar a ocupar a cadeira que nós escolhemos para ele estar ocupando no Buriti”, disse Rafael Prudente.

Reajuste também

O deputado também pediu ao presidente Lula que encaminhe ao Congresso a mensagem do governo brasiliense que trata do reajuste de 18% para as forças policiais do DF. “Por três vezes o Governador Ibaneis encaminhou para o Palácio do Planalto a recomposição salarial das forças policias, mas infelizmente, o governo anterior nem cogitou encaminhar o reajuste a esta casa. Acredito agora no bom senso do presidente para que se encaminhe com a maior brevidade para a gente fazer esse reconhecimento ao trabalho das forças policiais”, apelou Rafael Prudente.