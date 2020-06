Proprietários de pousadas, bares e restaurantes marcam manifestação em Pirenópolis

PUBLICIDADE

Proprietários de pousadas, bares e restaurantes de Pirenópolis (GO), cidade turística a 151 quilômetros de Brasília, realizam manifestação hoje, às 8h30, em frente a prefeitura da cidade, contra a decisão do prefeito João do Léo (DEM) que na última sexta-feira voltou atrás na decisão de reabrir o comércio, hotéis e pousadas a partir deste mês. A dona da Pousada dos Pirineus, Mércia Crema, que emprega 170 trabalhadores no seu hotel calcula que o desemprego na cidade poderá atingir cerca de 10 mil pessoas se as atividades não forem retomadas.