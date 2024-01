Projeto dará atenção à saúde mental dos policiais

Jane Klebia quer facilitar o acesso a serviços de saúde mental especializados para policiais, garantindo que tenham suporte profissional quando necessário

A tragédia ocorrida no Recanto das Emas, quando um policial militar matou outro e se suicidou em seguida, ao participarem de uma patrulha, mexeu com as instituições brasilienses. A distrital Doutora Jane Klebia protocolou na Câmara Legislativa do Distrito Federal um projeto de lei que institui a “Semana em Prol da Saúde Mental Policial”.

Ela explica a proposta como a adoção de “uma política que busca evitar que tragédia como a que ocorreu neste domingo na Segurança Pública do Distrito Federal se repita. Escolhemos o janeiro para essa grande mobilização por se tratar do mês de conscientização para os cuidados com a saúde mental, o Janeiro Branco”, destaca a deputada.

Dentre os objetivos do projeto, se destacam promover a conscientização sobre questões de saúde mental entre os policiais e implementar campanhas educativas que destaquem a importância da saúde mental e os recursos disponíveis para apoio.

Fará parte do programa ainda oferecer treinamentos regulares em técnicas de gestão de estresse, resiliência emocional e prevenção do esgotamento profissional, além de estabelecer programas de suporte psicológico preventivo para auxiliar os policiais a lidar com situações de alto risco e traumáticas.

Jane Klebia quer facilitar o acesso a serviços de saúde mental especializados para policiais, garantindo que tenham suporte profissional quando necessário.