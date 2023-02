Proibição de rodeios no DF

“Não podemos permitir que festas e eventos justifiquem práticas cruéis com os animais como manifestação cultural”, avisou o distrital

O distrital Daniel Donizet protocolou projeto de lei que proíbe a prática de perseguição seguida de laçadas e derrubadas de animais, em eventos como rodeios.

A proposta tem o objetivo de acabar com o sofrimento psíquico e físico dos animais que podem ter lesões, rupturas musculares e paralisia gerada pelos danos causados na coluna vertebral, alguns casos levando à morte.

O texto prevê multa aos infratores de R$ 30 mil para quem descumprir a determinação. Será considerado infrator o proprietário do espaço onde foram executadas as práticas contra os animais, além do servidor ou a autoridade que conceder alvará ou licença para a realização do evento.

“Não podemos permitir que festas e eventos justifiquem práticas cruéis com os animais como manifestação cultural”, avisou o distrital.