Profissão de mototaxista em estudo

O parlamentar solicitou ao GDF que publique decreto que regulamenta a profissão dos mototaxistas

A regulamentação da profissão de mototaxista no DF e a criação da Faixa Azul, reservada ao trânsito de motocicletas entre as cidades e o Plano Piloto, foi debatida nesta segunda-feira, 4, durante reunião entre o secretário de Mobilidade do DF, Flavio Murilo, o presidente do Sindicato dos Mototaxistas do DF, Luiz Carlos Galvão, e o distrital Gabriel Magno, no Palácio do Buriti.

O parlamentar solicitou ao GDF que publique decreto que regulamenta a profissão dos mototaxistas. Esse projeto tramita há dois anos na burocracia do governo, até agora sem definição.

“Fizemos esse apelo ao governo para a efetivação dessa regulamentação e tratamos da implantação de faixas azuis em algumas rodovias para diminuir o número de acidentes e facilitar o trânsito para todos os motoristas” afirmou Gabriel.